Le Seigneur des Anneaux : que deviennent les acteurs depuis la fin de la saga ?

Elijah Wood (Frodon)

La bonne nouvelle pour ses fans c'est qu'il n'a pas profité de son salaire gagné avec le Seigneur des Anneaux pour arrêter sa carrière. Résultat ? On a pu le voir au cinéma dans l'excellent Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), le fascinant Hooligans (2005) et le flippant Maniac (2012), mais surtout, il a tenu le rôle principal dans la délirante et incroyable comédie Wilfred, la série de FXX, pendant 4 belles saisons. Ah, et il a aussi fait un tour dans le premier film The Hobbit (2012) pour un petit clin d'oeil en reprenant son célèbre rôle.

En 2017, il a joué dans le film I Don't Feel at Home in This World Anymore de Macon Blair et, plus dernièrement (en 2019), dans Come to Daddy d'Ant Timpson. Il a également joué Percy Shelley et John Raines dans 2 épisodes de Drunk History. Côté vie privée, il vient de devenir papa d'un petit enfant qu'il a eu avec la productrice Mette-Marie Kongsved, rencontrée sur le tournage du film I Don't Feel at Home in This World Anymore.