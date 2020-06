Le Seigneur des Anneaux en deuil : Ian Holm (Bilbo) est décédé

Ian Holm est décédé

Cette semaine ne pouvait pas plus mal se terminer. L'agent de Ian Holm vient de l'annoncer dans un communiqué, le comédien est décédé ce vendredi 19 juin 2020 à l'âge de 88 ans des suites de la maladie de Parkinson, "Il est décédé paisiblement à l'hôpital entouré de sa famille. Charmant, attentionné, incroyablement talentueux, il vous immensément nous manquer".

Et avec cette disparition, c'est peu dire que c'est le monde du cinéma tout entier qui est en deuil aujourd'hui. Car, si son nom ne vous est peut-être pas des plus familiers, cet acteur récompensé d'un BAFTA et nommé aux Oscars en 1981 est apparu dans certains des plus grands films de ces dernières décennies.

Une carrière incroyable

Aussi, comment ne pas citer son génial rôle de Bilbon Sacquet (Bilbo Baggins en VO) qu'il a à la fois tenu dans la cultissime saga Le Seigneur des Anneaux, mais également dans la récente franchise Le Hobbit ? Son visage si touchant et amical collait parfaitement à la personnalité douce et sage de ce personnage.

Mais bien évidemment, Ian Holm ce n'était pas uniquement ce rôle. C'est aussi lui qui incarnait le fameux Ash dans Alien (1979) de Ridley Scott, qui se glissait dans la peau du Baron Frankenstein dans le film Frankenstein (1994) de Kenneth Branagh ou encore qui portait à l'écran le Père Vito Cornelius dans Le Cinquième Élément (1997) de Luc Besson. De même, petite anecdote méconnue, c'est également sa voix qui donnait vie au terrible chef Skinner dans le film d'animation Ratatouille sorti en 2007.

Ian Holm a laissé une trace indélébile dans le monde du 7ème Art et il va terriblement manquer à nos écrans.