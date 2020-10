Les Simpson saison 32 : des personnages cultes bientôt tués ? Un scénariste se confie

Principalement connue pour nous faire rire depuis désormais 32 saisons, Les Simpson va-t-elle prochainement nous faire pleurer ? C'est ce qu'a tenté de savoir Forbes à l'occasion d'une interview avec Michael Price, co-producteur exécutif et scénariste historique de la série d'animation de la Fox, durant laquelle le site américain a demandé, "Avez-vous déjà pensé à tuer d'autres personnages cultes, comme Maude Flanders ? Ou est-ce plus amusant d'explorer et développer des personnages secondaires ?"

Des personnages cultes bientôt tués ?

Vous pouvez souffler, les auteurs des Simpson n'ont visiblement aucunement l'intention de nous briser le coeur dans les mois et années à venir. Michael Price l'a au contraire rappelé, la série a été pensée d'une certaine façon qui rend inutile le fait de tuer un personnage, "Il y a quelque chose dans la nature de cette série, que l'on doit au génie de Matt Groening, Sam Simon et James Brooks à ses débuts, qui est que tout revient à la normale à la fin d'un épisode". En gros, la comédie est coincée dans une boucle temporelle où les conséquences n'existent (presque) pas.

A cet effet, le scénariste l'a rappelé, même quand la série ose quelques prises de risques surprenantes, elle arrive toujours à retomber sur ses pattes. Et pour nous le prouver, il a sorti l'exemple de l'épisode 9 de la saison 22, qui est tout simplement génial, "La dernière fois que l'on a vu un personnage mourir, si je me souviens bien, c'était il y a plusieurs années avec Fat Tony. Il avait été remplacé par Fit Tony. Et au fil de l'épisode, il avait commencé à prendre du poids pour finalement devenir à son tour Fat Tony. Et c'est qui est génial pour moi !"

Bon, on vous rassure tout de même, les créateurs ont bien l'intention de poursuivre la tradition des Treehouse of Horror (les épisodes spéciaux d'Halloween) pour se lâcher et faire subir aux personnages les pires situations possibles. Cette année encore s'annonce d'ailleurs très originale.