Les Simpson : parodies de Toy Story, Spider-Man, Disney... le nouvel épisode d'Halloween se dévoile

Des parodies au programme

Du côté de la deuxième histoire intitulée Into the Homerverse, c'est l'excellent film d'animation Spider-Man into the Spider-verse sorti en 2018 qui aura le droit à sa parodie. Et sans surprise, cette intrigue mettra en avant différentes versions décalées du père de Bart, que ce soit un Homer pixelisé, un Homer en noir et blanc ou encore un Homer en femme.

Difficile de savoir précisément où nous emmènera ce segment, mais on peut déjà s'attendre à quelques clins d'oeil à l'univers de Disney (Blanche-Neige notamment). La question que l'on peut désormais se poser est la suivante : les créateurs oseront-ils à nouveau tacler le studio de Mickey qui a désormais acquis les droits de la série ?

Enfin, la troisième histoire intitulée Be Kind, Rewind nous offrira un classique du genre avec une intrigue sous forme d'Un jour sans fin. Ici, Lisa revivra sans cesse la journée de son anniversaire qui pourrait donc tourner au cauchemar.

32 ans au compteur et Les Simpson est toujours aussi inventive. La classe.