Les Simpson : les nouveaux épisodes de la série bientôt censurés par Disney ?

Cela ne vous a surement pas échappé, l'intégralité des Simpson est désormais disponible sur Disney+. Une surprise ? Pas tant que ça. Si la série animée de Matt Groening a été créée en collaboration avec Fox Studios, Disney a récemment racheté 21st Century Fox, maison mère du studio 20th Century Fox. De fait, la comédie d'Homer, Bart, Marge & cie fait désormais indirectement partie de la même famille que celle de Mickey et Donald.

Problème, comme on peut le découvrir à travers les oeuvres de Disney, le public visé par ses films et séries est majoritairement familial, là où Les Simpson possède à l'inverse une cible adulte, en témoignent ses détournements, critiques de la société, ses blagues à double-sens et son humour incisif.

Les Simpson bientôt censurée ?

Aussi, la question que l'on peut se poser est la suivante : Disney et Les Simpson sont-ils compatibles ou, maintenant que la série est disponible sur Disney+, faut-il s'attendre à voir la série être progressivement censurée dans ses ambitions ? Michael Price - producteur historique de la fiction, s'est montré rassurant auprès de CBR.

"La série est depuis le début diffusée sur la Fox et on continue de travailler avec la chaîne, même si Fox Studio appartient désormais à Disney" a-t-il rappelé dans un premier temps. Puis, afin de nous faire comprendre que Disney n'a aucunement l'intention de bouleverser la recette des Simpson qui fonctionne si bien depuis désormais 31 saisons (bientôt 32), le producteur a révélé, "Je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit de chez Disney. Ils nous laissent simplement faire ce que l'on a toujours fait avec cette série depuis 32 ans. Ils savent très bien qu'ici, tout le monde sait ce qu'il fait."

Des propos qui peuvent d'ailleurs déjà se vérifier sur Disney+. Malgré un récent couac de la plateforme au sujet du format des anciens épisodes, aucun d'entre eux n'a été modifié/censuré, pas même ceux qui critiquent... Disney.

La série toujours plus forte

Mieux, là où une partie du public pouvait craindre de voir Disney interférer dans la création des Simpson, Michael Price s'est finalement montré satisfait de l'intégration de la série au sein du catalogue du studio, "Ils nous ont été d'une grande aide et c'est génial de leur part de nous avoir ajouté sur Disney+. (...) C'est incroyable de voir à quel point la série est désormais populaire sur la plateforme."

Oui, même en 2020 Les Simpson arrive encore à trouver un nouveau public. Autant dire que la série culte aux nombreux records n'est vraiment pas près de prendre fin.