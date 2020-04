Les Simpson : tous les épisodes où la série a prédit l'avenir dans une collection sur Disney+

Avec déjà 31 saisons et 680 épisodes à son actif, Les Simpson est la plus longue série de primetime de la télévision et depuis longtemps puisqu'elle détient ce record depuis la saison 20 ! Avec tant d'épisodes, la série a placé Homer, Bart, Marge, Lisa, Maggie et les autres habitants de Springfield dans toutes les situations possibles. Et certaines se sont réalisées en vrai !

La collection pour revoir les épisodes où Les Simpson a prédit l'avenir

Disponible sur Disney+, Les Simpson a même droit à sa propre collection. Intitulée "Les Simpson prédisent l'avenir", elle rassemble 13 épisodes dans lesquels la série animée a fait preuve de clairvoyance. On y retrouve l'épisode dans lequel Lisa évoque le fait que Donald Trump ait été président des Etats-Unis (chose qui se réalisera 16 ans plus tard), l'épisode qui a prédit la performance de Lady Gaga au Super Bowl ou encore l'épisode dans lequel la série a inventé Facetime avant même que cela n'existe. Vous pouvez accéder à la collection "Les Simpson prédisent l'avenir" en cliquant.

La liste des épisodes présents

Le Hockey qui tue (Saison 6, épisode 8)

Le Mariage de Lisa (Saison 6, épisode 19)

Homer contre New York (Saison 9, épisode 1)

Simpson Horror Show VIII (Saison 9, épisode 4)

La Dernière Invention d'Homer (Saison 10, épisode 2)

Homer fait son cinéma (Saison 10, épisode 5)

Les Simpson dans 30 ans (Saison 11, épisode 17)

Simpson Horror Show XIX (Saison 20, épisode 4)

La Couleur jaune (Saison 21, épisode 13)

Cours élémentaire musical (Saison 22, épisode 1)

Lisa devient Gaga (Saison 23, épisode 22)

Joue pas les arbitres (Saison 25, épisode 16)

Les Serfson (Saison 29, épisode 1)

Vous pouvez aussi retrouver notre dossier spécial 10 événements prédits par Les Simpson.