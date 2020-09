Les Simpson saison 32 : un personnage culte change officiellement d'acteur

La saison 32 des Simpson (oui, déjà !) sonnera différemment aux oreilles des fans. En tout cas, pour ceux qui regardent la comédie de Matt Groening en VO. Alors que le mouvement Black Lives Matter a résonné tout l'été aux USA afin de faire entendre la voix de la communauté noire dans le pays et mettre fin à différentes injustices, les producteurs de la série ont annoncé en juin dernier avoir pris une grande décision.

Une nouvelle voix dans Les Simpson

A partir de cette année, plus aucun acteur blanc ne prêtera sa voix aux personnages non-blancs (ou non-jaunes) de la série. A cet effet, l'acteur Hank Azaria - récompensé de nombreuses fois pour ses performances dans Les Simpson, n'incarnera donc plus Apu (le gérant de l'épicerie), ni Carl (le collègue d'Homer à la Centrale). Cela vient d'être annoncé par Variety, c'est l'acteur Alex Désert (vu dans Better Things et entendu dans Mr. Pickles) qui a été choisi pour incarner ce dernier.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si l'acteur sera la nouvelle voix permanente de Carl, ni s'il interprétera d'autres habitants de Springfield comme c'est habituellement le cas pour les doubleurs (le Dr Julius Hibbert devrait par exemple avoir lui aussi besoin d'un nouveau comédien). Néanmoins, les retours du public ce dimanche 27 septembre, à l'occasion de la diffusion du premier épisode de la saison 32 sur la Fox aux USA, devraient permettre aux créateurs de faire un choix sur ce début de révolution.

Et pour ceux qui adorent la voix de Hank Azaria dans Les Simpson, on vous rassure, il ne disparait pas de la série. Au contraire, il sera toujours derrière de nombreux personnages cultes comme le gérant du comic shop, Dr. Nick, Snake, Professeur Frink, Le Capitaine, Superintendant Chalmers, ou encore Cletus et Kirk Van Houten.