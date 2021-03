Hannah Montana : Miley Cyrus avoue avoir eu une "crise d'identité" à cause de la série

"Lorsque je n'avais plus de perruque, personne ne se souciait de moi"

Alors que plusieurs acteurs de la série se sont fait plus rares à la télé depuis l'arrêt d'Hannah Montana (dispo sur Disney+), son premier rôle Miley Cyrus a continué sa carrière dans la musique avec succès. Mais l'ex star Disney a avoué que le show teen avait été compliqué à gérer pour elle. Dans le podcast Rock This with Allison Hagendorf sur Spotify, l'actrice et chanteuse a en effet avoué : "Le concept de la série est que lorsque vous êtes ce personnage, lorsque vous avez cet alter ego, vous êtes précieux. Vous avez des millions de fans, vous êtes la plus grande star du monde".

Mais "ensuite, le concept était que lorsque je me ressemblais, lorsque je n'avais plus de perruque, personne ne se souciait de moi. Je n'étais plus une star" a raconté Miley Cyrus, "Cela m'est venue à l'esprit que, sans être Hannah Montana, personne ne se soucie de vous" et "il fallait vraiment que je casse ça". La star qui s'est séparée de Liam Hemsworth, une rupture après 8 mois de mariage et 10 ans de relation, avait donc beaucoup de mal avec ça. Quand elle ne jouait pas Hannah Montana dans la série éponyme, elle se sentait délaissée.