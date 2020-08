Hannah Montana de retour ? Miley Cyrus est pour !

Miley Cyrus a envie d'incarner de nouveau Hannah Montana

En 2019, Billy Ray Cyrus, alias le père de Miley Cyrus qui jouait aussi le papa d'Hannah Montana dans la série éponyme sur Disney Channel, avait avoué être pour un reboot d'Hannah Montana. Désormais, c'est sa fille qui a confié être d'accord avec lui. L'actrice et chanteuse espère également le retour de la série à succès. Invitée dans l'émission de radio Carolina With Greg T In The Morning Show, l'interprète de Midnight Sky a ainsi déclaré : "Vous savez quoi, honnêtement, j'essaie de mettre cette perruque tout le temps. Elle est juste dans un entrepôt à ramasser la poussière et je suis prête à la sortir...".