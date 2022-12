Desperate Housewives : un retour possible ? James Denton (Mike) relance l'espoir

On ne compte plus le nombre de séries qui ont fait leur retour, soit pour de nouveaux épisodes, soit sous forme de reboot. Même des années après la fin, plusieurs séries cultes sont revenues à l'antenne avec une partie des acteurs originaux. Ce fut par exemple le cas pour And Just Like That, suite de Sex and the City, pour la saison 9 de Dexter ou encore avec la suite d'Esprits Criminels. Depuis un moment déjà, les rumeurs autour d'un retour de Desperate Housewives circulent. Cette fois, c'est James Denton qui s'est exprimé à ce sujet, dans une interview donnée à Allociné.

"Cela pourrait être difficile à organiser"

Interrogé à l'occasion de la diffusion du téléfilm Coup de foudre avant Noël sur TF1, l'ex-interprète de Mike Delfino a évoqué une possible suite de Desperate Housewives... qui serait loin d'être simple à faire selon lui. Car même si Eva Longoria a expliqué qu'elle serait prête à revenir (et elle n'est pas la seule), réunir les actrices du show pourrait s'avérer compliqué selon lui. "Tout dépend des actrices... C'était leur série. Il faudrait les réunir à nouveau. Il me semble que Teri a déclaré qu'elle adorerait le faire... Tout peut donc arriver mais il y avait tant de personnes impliquées qui sont aujourd'hui dispersées à travers le monde. Cela pourrait être difficile à organiser." a-t-il avoué.

James Denton a cependant précisé qu'il serait prêt pour revenir. Une chose qui pourrait être compliquée puisque Mike est mort dans la saison 8. Mais l'acteur a une idée pour revenir. "Peut-être qu'ils inventeraient le jumeau maléfique de Mike ou qu'ils feraient des flashbacks... Cela dit, comme je suis vieux aujourd'hui, cela ne serait pas simple non plus ! Bref, ils trouveraient bien un moyen de m'impliquer..." a-t-il expliqué, ajoutant qu'il n'a pour l'instant "rien entendu" au sujet d'un retour.

En 2022, Marc Cherry, le créateur de la série, avait confié ses doutes pour une suite, mais ouvert la porte à un reboot avec de nouveaux acteurs. "D'un point de vue artistique, je ne suis pas sûr de vouloir raconter une nouvelle fois la vie de ces personnages. En huit saisons, j'ai le sentiment d'avoir raconté tout ce qu'il y avait à dire (...) En réalité, c'est le personnage de Wisteria Lane en lui-même que j'aimerais explorer de nouveau, en y mettant de nouveaux personnages qui évolueraient de nos jours" avait-il expliqué.