Desperate Housewives de retour ? Eva Longoria est prête, "Je serais la première à signer"

Au casting des séries Telenovela, Empire et Grand Hotel ou des films Dora et la cité perdue et Pour l'amour de Sylvie ces dernières années, productrice à succès (Devious Maids, Grand Hotel, La Guerra Civil) et maman depuis 2018 d'un petit garçon, c'est peu dire que l'après Desperate Housewives d'Eva Longoria a été chargé. Pourtant, l'actrice l'a confié, elle est déjà prête à reprendre son rôle de Gabrielle Solis dans un reboot de la série culte d'ABC qui a pris fin en 2012.