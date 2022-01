Sex and the City : pas de saison 2 pour And Just Like That après les accusations de viol contre Chris Noth ?

Plus que jamais, 2021 a été marquée par la mode des reboots et retours. La preuve, à la fin de l'année, deux séries cultes sont revenues : Dexter pour une saison 9 toujours avec Michael C. Hall et Sex and the City avec une nouvelle saison, And Just Like That, avec Carrie, Miranda et Charlotte mais sans Samantha. Chris Noth était bien au casting de cette suite mais son personnage avait droit à un destin tragique dès l'épisode 1. Quelques jours après la diffusion de cet épisode, l'acteur s'est retrouvé au coeur de graves accusations. Plusieurs femmes ont expliqué avoir été victimes de viols commis par Chris Noth. Un scandale qui ne retombe pas et qui pourrait bien avoir des conséquences sur la suite de la série.

Les négociations pour une saison 2 de And Just Like That interrompues ?

Après le succès des premiers épisodes sur HBO Max, la plateforme aurait eu dans l'idée de commander une saison 2 pour la suite de Sex and the City. Selon US Weekly, la production aurait lancé les négociations avec les actrices pour une suite mais le scandale lié à Chris Noth aurait mis un stop à ce projet. Le site explique que "toutes les conversations sont stoppées" et que "tout le monde est à cran". Le projet de suite va-t-il tourner court après le scandale, même si Chris Noth n'apparaît plus à l'écran ? S'agit-il d'une simple pause pour calmer les choses ?

Pour rappel, Chris Noth est au coeur de plusieurs accusations de viol. Zoe et Lily (deux pseudonymes) ont expliqué à The Hollywood Reporter avoir été abusées par l'interprète de Mr Big, la première en 2004 et la deuxième en 2015. L'acteur avait tout de suite démenti les accusations. Par la suite, une autre femme l'a accusé de viol et une chanteuse l'a accusé d'agression sexuelle. Après ces accusations, l'acteur a été écarté de la série The Equalizer dans laquelle il tenait un rôle régulier. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont publié un communiqué pour réagir et soutenir les victimes.