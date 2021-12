Chris Noth (Sex and The City) accusé de viol et d'être un "prédateur sexuel", il réagit

C'est un tremblement de terre qui vient de s'abattre sur le petit monde de la télévision. Ce jeudi 16 décembre 2021, le Hollywood Reporter a publié une enquête qui révèle que Chris Noth - célèbre acteur connu pour ses rôles dans Sex and The City, The Good Wife ou encore Doctor Who, est aujourd'hui accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes.

Chris Noth accusé de viol par deux femmes

L'une d'entre elle, renommée Zoé pour les besoins de l'article, assure avoir été violée par l'acteur en 2004, alors qu'elle était âgée de 22 ans et travaillait au sein d'une entreprise avec laquelle Chris Noth faisait affaire. Après plusieurs échanges sous fond de flirt, elle révèle ainsi s'être rendue chez l'acteur, accompagnée d'une amie.

Sur place, la star aurait profité d'un moment en tête à tête avec la jeune femme pour l'embrasser (un baiser qu'elle lui aurait rendu), avant de l'empêcher de rejoindre son amie pour l'amener vers un lit, la déshabiller et commencer à la violer par derrière. Chris Noth aurait ignoré ses supplications, et aurait même refusé de porter un préservatif.

Zoé précise par ailleurs qu'elle aurait immédiatement été voir la police afin de dénoncer ce viol (sans toutefois spécifier le nom du comédien), puis qu'elle aurait informé son patron des faits (une version qui a été confirmée par ce dernier auprès du magazine).

Des témoignages accablants

Une histoire choquante qui fait écho à celle vécue par Lily, qui assure avoir été elle-même violée par le comédien en 2015 quand elle avait 25 ans. Après une soirée passée en compagnie de Chris Noth dans le restaurant où Carrie avait fêté ses 30 ans dans Sex and The City, elle l'aurait ensuite rejoint dans son appartement. Très rapidement, le comédien aurait alors exprimé son envie de coucher avec elle, ce qu'elle aurait toujours refusé. Puis, au moment où elle s'apprêtait à partir, il aurait alors baissé son pantalon et l'aurait forcée à lui faire une fellation.

A l'époque, Lily n'avait pas souhaité porté plainte malgré les conseils de ses amis, mais elle révèle avoir néanmoins reçu un message vocal de Chris Noth dans lequel celui-ci aurait tenté de s'assurer qu'elle n'avait pas "mal interprété" ce qui venait de se passer.

Le comédien dément ces accusations

Des témoignages accablants que l'acteur de 67 ans a immédiatement réfutés. Dans un communiqué adressé au Hollywood Reporter, Chris Noth a admis qu'il avait effectivement connu ces deux femmes par le passé, mais a formellement démenti de quelconques agressions sexuelles. Selon lui, le respect des femmes serait sa priorité.

"Ces accusations portées à mon encontre par ces femmes rencontrées il y a des années, voire même décennies, sont complètement fausses. Ces histoires pourraient dater de 30 ans ou 30 jours, un "non" reste toujours un "non", et c'est une ligne que je n'ai jamais franchie. Ces relations étaient toujours consenties. C'est difficile de ne pas s'interroger sur le timing de ces révélations [il était de retour dans And Just Like That, le reboot de Sex and The City, ndlr]. Je ne sais pas pourquoi elles sortent ça maintenant, mais je sais une chose : je n'ai pas agressé ces femmes !"

Une actrice l'accuse d'être un "prédateur sexuel"

Pour l'heure, on ne sait pas encore si ces accusations donneront suite à des poursuites judiciaires. La police de Los Angeles a précisé ne pas avoir ouvert d'enquête "pour le moment". En revanche, il n'est pas impossible que d'autres victimes se manifestent ces prochains jours. Face à la polémique naissante, l'actrice Zoe Lister-Jones (Life in Pieces, New Girl) a en effet à son tour profité d'un post Instagram pour décrire l'acteur comme un "prédateur sexuel".

Selon elle, alors qu'elle travaillait dans un bar détenu par le comédien au début des années 2000, Chris Noth aurait plusieurs fois eu "un comportement inapproprié" envers les employées féminines. Puis, alors qu'elle avait trouvé un rôle de guest-star dans la série New York, police judiciaire dans laquelle Chris Noth jouait également, le comédien - qui aurait été ivre durant le tournage, n'aurait pas cessé de la renifler ou d'avoir des mots déplacés envers elle. A ce jour, Chris Noth n'a pas réagi à ces révélations.