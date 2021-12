Chris Noth accusé de viol, les actrices de Sex and The City soutiennent les victimes

Il y a quelques jours, un article du Hollywood Reporter révélait que l'acteur Chris Noth - connu pour ses rôles dans Sex and The City, The Good Wife ou encore Dr Who, était accusé de viol par deux femmes. Dans le même temps, une autre personne qui l'aurait fréquenté au début des années 2000 n'hésitait pas à le comparer à un prédateur sexuel au comportement plus que limite et déplacé envers les femmes.

Le casting de Sex and The City soutient les victimes

Des accusations immédiatement démenties par le comédien à travers un communiqué, "ces accusations portées à mon encontre par ces femmes rencontrées il y a des années, voire même décennies, sont complètement fausses. Ces histoires pourraient dater de 30 ans ou 30 jours, un "non" reste toujours un "non", et c'est une ligne que je n'ai jamais franchie", auxquelles viennent de réagir ses partenaires de jeu dans la cultissime série d'HBO.

Alors que Sex and The City est actuellement de retour à travers le reboot And Just Like That, ce qui a récemment permis à Chris Noth de reprendre son rôle de Mr Big, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont publié un message commun sur leurs réseaux sociaux afin de soutenir les victimes. "Nous sommes profondément attristées de découvrir ces allégations concernant Chris Noth, ont-elles déclaré ce lundi 20 décembre 2021. Nous soutenons les femmes qui ont osé parler et partager leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose difficile à faire et nous les félicitons pour ça".