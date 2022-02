Futurama : la série animée culte de retour avec 20 nouveaux épisodes

Si vous en doutiez, voilà encore une preuve que la mode des reboots et suites est loin de s'essouffler aux Etats-Unis. Après le retour des personnages de Sex and the City dans And Just Like That et de Dexter avec Dexter : New Blood, c'est du côté des séries animées que cet éternel recommencement continue.

Futurama renaît (encore) de ses cendres

Cette fois, c'est Futurama qui va faire son retour (inattendu) à la télé ! La série créée par Matt Groening (Les Simpson, Désenchantée) a d'abord été diffusée entre 1999 et 2003 sur la FOX puis annulée. En 2006, c'est Comedy Central qui décidé de la faire revivre pour trois nouvelles saisons, diffusées entre 2008 et 2013 aux US. Composée de 140 épisodes étalés sur 7 saisons (sur Disney+, les épisodes sont répartis en 10 saisons), Futurama sera donc de retour pour les 10 ans de sa fin précédente : Hulu a annoncé la commande de 20 nouveaux épisodes qui seront disponibles en 2023. Disney+ a confirmé que les nouveaux épisodes seront bien dispo sur la plateforme en France.

Le casting original de retour

Cerise sur le gâteau pour les fans, ce reboot de Futurama va faire revenir les voix originales dont Billy West, Katey Sagal, Lauren Tom, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman et Phil LaMarr. Seul John DiMaggio alias Bender n'est pas encore confirmé au casting vocal, même si, selon Variety, les producteurs ne perdent pas l'espoir de le convaincre. Futurama n'est pas la seule série animée à avoir droit à un retour. Hulu a aussi déjà proposé un reboot des Animaniacs en 2020 et Paramount+ a dévoilé en 2021 son reboot des Razmoket.