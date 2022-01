Desperate Housewives : une suite... ou un reboot ? Le créateur Marc Cherry se prononce clairement

La mode des suites et reboots bat toujours son plein à Hollywood. Après les nouvelles saisons de Dexter sous le titre Dexter : New Blood et de Sex and the City avec And Just Like That, une suite de Desperate Housewives est-elle possible ? Eva Longoria ne dit en tout cas pas non et avait expliqué être prête pour rejouer Gabby. Mais on dirait que le créateur Marc Cherry a changé de discours. Après avoir d'abord évoqué une suite de la série, il vient de tuer l'espoir de nombreux fans.

Marc Cherry doute que Desperate Housewives aura une suite un jour

A l'occasion de la diffusion de la saison 2 de Why Women Kill sur M6, Marc Cherry a participé à une table ronde à laquelle ont assisté nos confrères d'Allociné. L'occasion d'interroger le showrunner sur une possible suite de Desperate Housewives. Et c'est mal parti... Le créateur qui a aussi produit la série Devious Maids a clairement laissé entendre qu'une suite avec les actrices originales n'était qu'un rêve difficilement réalisable. "Je ne suis pas sûr que je puisse encore réunir le casting dans une même pièce aujourd'hui. Je pense que les chances pour que cela arrive sont très faibles" a-t-il expliqué, ajoutant que chacune des stars de la série a aujourd'hui tourné la page.

De plus, Marc Cherry assure ne pas être certain de vouloir raconter la suite des aventures de personnages déjà connus. "D'un point de vue artistique, je ne suis pas sûr de vouloir raconter une nouvelle fois la vie de ces personnages. En huit saisons, j'ai le sentiment d'avoir raconté tout ce qu'il y avait à dire." a-t-il confié.

Un reboot possible

Si une suite de Desperate Housewives est compromise, le créateur avoue quand même qu'il n'est pas contre l'idée d'un reboot, comme ont pu le faire d'autres séries telles que Charmed, Roswell ou prochainement Pretty Little Liars. "En réalité, c'est le personnage de Wisteria Lane en lui-même que j'aimerais explorer de nouveau, en y mettant de nouveaux personnages qui évolueraient de nos jours, en 2021 ou 2022, afin d'explorer le nouveau rôle des femmes. (...) Cela pourrait donc être marrant de retourner dans cette rue. Mais en ce qui concerne les personnages, que les fans ont appris à adorer, je ne pense pas que je raconterai à nouveau leurs histoires" a-t-il assuré. Alors, un reboot de Desperate Housewives sera-t-il bientôt en préparation ? Affaire à suivre !