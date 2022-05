Desperate Housewives : 6 acteurs qui ont changé de vie, 10 ans après la fin de la série

Joy Lauren (Danielle)

Aujourd'hui, ce n'est plus devant les caméras que Joy Lauren alias Danielle Van de Kamp fait parler d'elle. Après son départ de la série, elle a étudié à l'Université de Columbia et à la Tisch School of the Arts où elle a été diplômée d'un master en réalisation et écriture de scénarios. Depuis, elle a monté sa maison de production. Elle n'est pas présente sur les réseaux.

Shawn Pyfrom (Andrew)

On termine avec l'autre ado de la famille Van de Kamp : Shawn Pyfrom jouait Andrew dans Desperate Housewives. S'il continue de jouer parfois la comédie, il s'est aussi épanoui dans un autre domaine : il est devenu artiste et photographe. Il a même vécu à Paris pendant plusieurs années.