QUIZ Desperate Housewives : seuls les vrais fans auront 10/10

Le 13 mai prochain, on fête les 10 ans du dernier épisode de Desperate Housewives (teste tes connaissances sur la fin de la série avec notre quiz). Dans la série ou dans les coulisses, il s'en est passé des choses à Wisteria Lane. Tu as vu les épisodes mais te souviens-tu réellement des moments forts et des personnages ? Notre test à faire ci-dessous va nous le dire !

Le quiz pour les vrais fans de Desperate Housewives