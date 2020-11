10 enfants stars qui ont complètement changé de vie (et leurs reconversions sont étonnantes)

Mara Wilson (Nattie dans Mme Doubtfire)

C'est en 1993 à l'âge de 5 ans que Mara Wilson se fait connaître dans le film Mme Doubtfire, où elle joue le rôle de la petite Nattie, la fille de Robin Williams. Par la suite, elle tient quelques rôles au cinéma, notamment dans le film Matilda où elle est l'actrice principale. Mais elle finit par abandonner complètement le métier d'actrice. Après des études à Tisch School of the Arts à l'Université de New York, Mara Wilson, qui a 33 ans aujourd'hui, est devenue auteure. En 2016, elle a publié son autobiographie intitulée Where Am I Now et participe régulièrement à des festivals. Elle n'est d'ailleurs pas la seule star de Mme Doubtfire à s'être reconvertie dans l'écriture : Lisa Jakub qui jouait sa grande soeur Lydia est aussi auteure.