Skins : l'acteur qui jouait Sid est désormais... professeur !

En 2017, Mike Bailey révélait à Radio Times, "Je me suis demandé, "Qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie ?" Et j'ai fini par avoir une conversation avec ma femme et j'ai réalisé que ceux qui ne peuvent pas jouer doivent enseigner". 3 ans plus tard, le comédien semble avoir tenu promesse.

D'acteur à professeur

Découvert en 2007 dans la série Skins (première génération) avec son rôle de Sid - le geek au bonnet puceau mais attachant du groupe, Mike Bailey n'est en effet plus apparu sur nos écrans depuis 2016 et un projet de web-série intitulé Hers and History. Une surprise ? Pas du tout.

Là où ses ex-partenaires sur la fiction anglaise ont tous profité d'elle pour grandir à Hollywood (Nicholas Hoult a joué dans X-Men et Mad Max, Joe Dempsie et Hannah Murray ont joué dans Game of Thrones, Dev Patel était l'une des stars de The Newsroom ou Slumdog Millionaire, Kaya Scodelario était une héroïne dans la saga Labyrinthe, Daniel Kaluuya s'est fait remarquer dans Get Out ou Black Panther), le jeune homme de 32 ans s'est tout simplement reconverti.

Sur Tiktok, un internaute vient ainsi de révéler qu'il est désormais devenu enseignant à l'université en Angleterre. Et cela ne surprendra personne, il y donne aujourd'hui des cours d'art dramatique. Une nouvelle carrière dont il ne s'était jamais vanté, mais qui devrait bientôt prendre un drôle de tournant. Et pour cause, en découvrant que leur prof a été une star par le passé, sa cote de popularité commence à augmenter. Vive TikTok (et Skins) !