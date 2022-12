Desperate Housewives : l'avis de James Denton sur la mort de Mike va choquer les fans

Au fil des 180 épisodes de Desperate Housewives, il s'en est passé des choses. Certaines intrigues ont fait pleurer les fans, mais aucune scène ne nous a autant fait verser de larmes que la mort de Mike Delfino. Dans l'épisode 16 de la saison 8, à quelques épisodes seulement de la fin de la série, Mike se faisait tirer dessus sur le pas de sa porte. La scène de sa mort était d'autant plus déchirante puisque Susan (Teri Hatcher) le tenait dans ses bras alors qu'il mourrait. 10 ans après, on ne s'en remet toujours pas, et on la considère toujours comme l'une des morts les plus injustes du show. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde.

James Denton défend la mort polémique de Mike

Si la décision de tuer Mike fait toujours polémique chez les fans de la série, James Denton, lui, valide cette idée ! Eh oui, l'acteur a toujours expliqué que tuer Mike était en fait une très bonne idée. Mouais... Interrogé par Allociné, l'acteur qui redonne la réplique à Teri Hatcher dans Coup de foudre avant Noël a expliqué : "Les scénaristes m'avaient prévenu qu'ils prévoyaient quelque chose de fort avant le dernier épisode et qui allait surprendre le public : tuer Mike. Il restait, je crois, quatre épisodes et c'était plutôt avantageux pour moi puisque j'ai été payé même en étant mort".

"J'étais très heureux de ma mort"

"J'ai vécu de beaux adieux alors que les autres hommes sont restés plus en retrait par rapport aux personnages de leurs femmes. Ma dernière scène était très bien réalisée et magnifique. C'est bizarre à dire mais j'étais très heureux de ma mort !" déclare aussi James Denton. Nous, on ne s'en remet toujours pas...