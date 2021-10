Cyril Hanouna drogué ? "Je sais qu'à la télé, il y a de la coke", mais "moi ma drogue, c'est le sport"

Il est connu pour animer TPMP sur C8. Cyril Hanouna a récemment créé le buzz avec le clash choc entre des proches de Loana (Eryl Prayer et Sylvie Ortega Munos), ou encore avec le malaise entre lui et Sophie Tapie sur le plateau. Et le présentateur va sortir un livre, Ce que m'ont dit les Français, coécrit avec l'éditorialiste Christophe Barbier. Il a accepté de répondre aux questions des lecteurs du Parisien. Après avoir évoqué la pandémie de coronavirus et le fait qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19, Cyril Hanouna a répondu aux accusations de drogue.

"Certains de vos détracteurs prétendent que vous carburez aux substances illicites ?" a fait remarquer un des lecteurs du journal. "J'ai lu ça. Je n'ai jamais fumé une cigarette, encore moins un joint. Je ne bois même pas d'alcool. J'ai peur de tout" a répondu Cyril Hanouna. L'animateur de TPMP a démenti les rumeurs, en ajoutant, cash : "Je sais qu'à la télé, il y a de la coke. Mais j'ai jamais vu de mecs se faire des rails devant moi, ni dans les loges, ni ailleurs. Moi, ma drogue, c'est le sport. Et le plaisir d'être à l'antenne. Il y a une époque où je l'avais moins, et ça se voyait. Aujourd'hui, je m'éclate".

Cyril Hanouna avait déjà démenti les sous-entendus sur les "rails de coke"

En mai 2021, c'est l'un de ses invités dans TPMP sur C8 qui avait carrément fait sous-entendre que Cyril Hanouna serait drogué à la cocaïne. Juan Branco, avocat et activiste politique qui avait fait l'objet d'une enquête pour viol, avait sous-entendu que Cyril Hanouna et les chroniqueurs du talk-show prendraient de la drogue dans les coulisses. "Ici on prend des rails de coke sans difficulté, moi j'en n'ai jamais touché. Je touche jamais aux drogues dures" avait-il balancé. "Pourquoi tu parles comme ça ? De rails de coke ? Qui prend de la coke ? Jamais personne n'a pris de la coke ici !" avait rétorqué Cyril Hanouna, démentant les sous-entendus douteux et en précisant que "c'est inadmissible".