Cyril Hanouna accusé de se droguer avant ses émissions, il pousse un coup de gueule

Quand Cyril Hanouna et son équipe ne s'amusent pas à dézinguer la télé dans Touche pas à mon poste ou à se lancer dans des défis bizarres, ils abordent régulièrement des sujets sérieux. Ainsi, ce jeudi 23 janvier, la petite bande de l'émission de C8 s'est longuement intéressée aux addictions dans le show-business à travers cette question : "Drogue, alcool, dépression : Les célébrités doivent-elles parler de leurs combats ?".

Cyril Hanouna accusé de se droguer

L'occasion pour chacun de revenir sur des cas marquants en France, de donner son avis sur le sujet, mais également pour Cyril Hanouna de mettre les choses au clair. On le sait, l'animateur est toujours survolté lorsqu'il présente l'émission. De quoi forcément faire le bonheur des téléspectateurs, mais aussi inspirer certains haters à faire de mauvaises blagues et à l'insulter de drogué.

"Je vois plein de gens qui disent sur Twitter 'Hanouna je suis sûr qu'il boit avant l'émission. Qu'il prend de la coke'. Tout le monde dit ça. J'en vois plein sur Twitter, des abrutis, qui disent 'les ravages de la coke' quand je m'asperge d'eau pendant l'émission." a-t-il ainsi dévoilé.

Coup de gueule de l'animateur

Or, comme l'a confié Cyril Hanouna, ces remarques ne l'amusent pas du tout : "Si j'en trouve un devant moi, il va avoir les ravages dans sa gueule ! Je suis très sympa mais je peux devenir nerveux. Ça ne me fait pas rire." Après tout, il l'a rappelé, "il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent". Par conséquent, il s'impose une certaine ligne de conduite et ne veut pas que de telles blagues influencent dans le mauvais sens son public.

"Je pense qu'on peut vraiment s'éclater, être agité tout le temps, sans alcool, sans drogue" a-t-il assuré, soutenu par ses chroniqueurs. "Je ne fume même pas une cigarette. (...) Je n'ai jamais touché à rien, je n'ai jamais fumé un joint. Même en soirée, je ne bois jamais un verre d'alcool."

"N'entrez pas là-dedans"

Une révélation qui en surprendra peut-être certain, "Je suis peut-être un peu chiant", mais un code d'honneur logique pour lui, "Je suis déjà tellement agité... Je sais pas si je suis tombé dedans quand j'étais petit. On peut s'amuser autrement". Aussi, l'animateur a tenu à faire passer un message important : "N'entrez pas là-dedans, ça fait des ravages énormes." Le message est passé, reste à savoir s'il sera entendu.