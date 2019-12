Cyril Hanouna : bientôt 68 heures de direct dans TPMP !

Cyril Hanouna confirme les 68 heures de direct

En 2016, Cyril Hanouna avait réussi à rester 35 heures en direct dans TPMP sur C8. Un record qui a depuis été battu par Aymeric Bonnery, qui a tenu 45 heures de direct dans son Rico Show sur NRJ. Avant eux, en 2004, Arthur et Manu Lévy étaient restés plus de 34 heures à l'antenne dans l'émission Arthur et les pirates. La même année, Sébastien Cauet était arrivé à tenir 35 heures sur Fun Radio. Mais cette fois-ci, le trublion du PAF veut carrément tenter les 68 heures de direct d'affilée dans son célèbre talk-show.

Cyril Hanouna en avait parlé il y a quelques mois et a confirmé son envie de battre ce nouveau record : "Pour les 68 heures qui vont arriver, c'est sûr qu'on va les faire sur C8 cette saison. Je vais essayer de battre le record pour les 68 heures d'antenne d'affilée".

Un TPMP version télé-réalité ?

Celui qui a été mis en examen avec Gilles Verdez a même avoué avoir eu une idée un peu atypique pour ces 68 heures de direct. Son concept ? Vouloir placer tous les chroniqueurs de TPMP dans un même endroit, type une villa, à l'image des émissions de télé-réalité d'enfermement. Ainsi, Kelly Vedovelli, Maxime Guény, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc et tous les autres vivraient une sorte de Secret Story ou de Loft. "Vous serez enfermés, et on s'est tous imaginés à un moment qu'un mec arrive, un peu plus âgé (et qu'il dise) : 'Y a le mec à Isa !" a même lancé Cyril Hanouna, en référence au buzz autour de la fameuse phrase "Y a le mec à Milla" dans Les Marseillais VS Le reste du monde sur W9.