Cyril Hanouna pas vacciné contre le covid : "j'ai peur", "Je me fais tester tous les 2 jours"

Cyril Hanouna pas vacciné contre le Covid-19 parce qu'il a "peur" des piqûres

L'animateur de TPMP sur C8, où il a récemment eu un clash entre Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer et un malaise entre Sophie Tapie et Cyril Hanouna, n'est pas vacciné contre le coronavirus. Cyril Hanouna a en effet lui-même révélé au Parisien ne pas avoir fait le vaccin contre le Covid-19 : "Personnellement, je ne suis pas vacciné car j'ai peur". "Pas du vaccin, mais des piqûres en général" a-t-il précisé. Le présentateur est en effet effrayé par les piqûres, ce qu'on appelle de la bélénophobie. C'est "la peur irraisonnée des aiguilles et de tout ce qui est pointu".

Mais le père de Cyril Hanouna, qui est docteur, n'est pas d'accord avec le fait que son fils ne soit pas vacciné. "Mon père, qui est médecin, m'engueule" a lâché le "trublion" du PAF. Mais comment fait-il pour animer TPMP tous les soirs de semaine, sur un plateau fermé, alors qu'il n'est pas vacciné ? Cyril Hanouna peut continuer à présenter son talk-show parce que même s'il n'a pas le pass sanitaire, il fait des test PCR et des tests antigéniques plusieurs fois par semaine. "Je me fais tester tous les 2 jours" a-t-il en effet expliqué.

L'animateur de TPMP ajoute à propos de ses enfants : "J'ai peur qu'il y ait un risque pour eux"

Cyril Hanouna est papa de 2 enfants : une fille Bianca (10 ans) et un fils Lino (9 ans). Et concernant ses enfants face à la pandémie de coronavirus et au vaccin contre le Covid-19, il a déclaré : "Je me pose surtout la question pour mes enfants. Je veux qu'ils puissent voir leurs grands-parents en toute sécurité mais, en même temps, j'ai peur qu'il y ait un risque pour eux. Imaginons qu'il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerais jamais".