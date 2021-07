Emmanuel Macron : vaccin obligatoire, pass sanitaire étendu, tests PCR payants... récap des annonces

Ce lundi 12 juillet 2020, Emmanuel Macron a une nouvelle fois donné rendez-vous aux Français à 20 heures à l'occasion d'une allocution officielle concernant, notamment, l'évolution de la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie de Covid-19. Tandis que le virus et ses variants menacent toujours autant la santé de tous et qu'une 4ème vague est à craindre dans les semaines à venir, le président a profité de son discours pour annoncer la mise en place de nouvelles mesures visant à mettre fin à cette pandémie.

Un pass sanitaire étendu

Dès le 21 juillet 2021, le pass sanitaire (qui représente la preuve d'une vaccination complète ou d'un test PCR / antigénique négatif de moins de 48 heures) sera obligatoire dans tous les établissements qui ont la capacité d'accueillir plus de 50 personnes, et en particulier les lieux de culture et de loisirs (cinémas, théâtres, salles de concerts, salles de sport...)

Puis, dès le début du mois d'août, cette mesure concernera le reste des lieux de rencontres comme les bars, cafés et restaurants, mais également les avions, les trains, les cars et, sans surprise, les hôpitaux et établissements médico-sociaux.

Fin des tests PCR gratuits

Emmanuel Macron l'a rappelé, si le vaccin n'est dans les faits pas obligatoire, il est désormais plus que recommandé pour enrayer l'épidémie, "L'équation est simple : plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations". Par conséquent, afin de motiver les Français à passer par la case piqure, les tests PCR (50€) et antigéniques (25€) deviendront payants à partir de cet automne. Seule exception, les personnes qui présenteront une ordonnance médicale.

Nouvelle dose de vaccination

Si certains n'ont toujours pas reçu leur première dose, d'autres sont déjà vaccinés depuis janvier / février. Une vaccination précoce saluée mais qui, face à l'émergence du variant Delta beaucoup plus puissant que les précédents, va nécessiter une troisième dose cette année afin de s'assurer de son efficacité à long terme. Aussi, une campagne de rappel sera organisée dès le mois de septembre afin de mobiliser les personnes concernées à retourner se faire piquer.

Vaccination obligatoire pour les soignants

Dès le 15 septembre, les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite et des établissements pour personnes en situation de handicap auront l'obligation d'avoir été vaccinés. Autrement ? Comme l'a précisé Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, les soignants non vaccinés à cette date "ne pourront plus travailler et ne seront plus payés". Une mesure forte qui ne s'appliquera pas (encore ?) aux policiers et gendarmes, mais qui concernera également les professionnels et bénévoles qui se retrouvent au contact des personnes âgées ou plus fragiles.

Nouveau couvre-feu

Enfin, Emmanuel Macron l'a annoncé, en raison de l'avancée de l'épidémie dans ces régions, l'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès mardi en Martinique et à La Réunion. De même, un couvre-feu est dès à présent imposé.

Des annonces efficaces

Si ces nouvelles mesures ont, sans surprise, fait râler beaucoup de personnes, elles ont en revanche déjà montré leur efficacité. Ce mardi 13 juillet 2021, Doctolib (une plateforme qui met en relation les patients avec les soignants afin de facilité la prise de rendez-vous), a en effet annoncé que depuis la veille, 20h, ce sont près de 1,3 million de français qui ont pris rendez-vous pour une première dose de vaccination. Comme quoi...

C'est tout, pour le moment.