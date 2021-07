Charmed : le casting en guerre, Alyssa Milano a coupé les ponts avec deux des actrices

Dans une vidéo TikTok qu'elle a aussi postée sur Instagram, Alyssa Milano a en effet répondu à des questions d'internautes, tout en faisant une danse. Dans "les questions qu'on me pose le plus sur ma carrière" comme l'a expliqué la comédienne, il y des fans qui se demandent si elle est restée en contact avec une des actrices de Charmed. Et la réponse est oui, mais une seule. "Je parle à Holly" a ainsi dévoilé Alyssa Milano, en faisant référence à Holly Marie Combs qui jouait Piper. C'est vrai qu'elles sont restées proches, au point de jouer une nouvelle fois ensemble dans la saison 16 de Grey's Anatomy (où elle incarnaient encore des soeurs).

Elle n'est donc plus en contact avec Shannen Doherty et Rose McGowan

Cela veut donc dire qu'Alyssa Milano ne parle donc plus en revanche ni à Shannen Doherty, ni à Rose McGowan. En même temps, ce n'est pas tellement une surprise. Alyssa Milano avait eu des conflits avec Shannen Doherty sur le tournage de Charmed. Shannen Doherty avait même quitté la série, alors remplacée par Rose McGowan qui jouait une nouvelle soeur Halliwell. Et l'interprète de Phoebe s'était aussi disputée avec Rose McGowan, qui l'a accusée d'avoir mis une sale ambiance sur le plateau. Entre elles, c'était la guerre.

Ses persos dans Charmed et dans Insatiable sont ses préférés

Lors de cette vidéo entre révélations et danse, Alyssa Milano a aussi révélé que son personnage préféré à jouer était celui de Phoebe dans Charmed, à égalité avec celui de Coralee dans Insatiable sur Netflix. Et la maman de deux enfants, Milo (né en 2011) et Elizabella (née en 2014), a aussi confié qu'elle ne laissera pas ses enfants devenir des acteurs tant qu'ils sont petits.