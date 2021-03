Charles Melton, Lana Condor, Sandra Oh... Les stars s'engagent pour le mouvement #StopAsianHate

Face à la hausse de la haine et des meurtres contre les asiatiques, les stars soutiennent le hashtag #StopAsianHate

Le hashtag #StopAsianHate (pour "stop asian hate", soit "arrêtez la haine envers les asiatiques" en français) continue d'être de plus en plus utilisé sur les réseaux. Et pour cause, depuis le début de la pandémie de Covid-19, la haine, le racisme et les violences contre les asiatiques ont augmenté. Et ce n'est pas le terme "virus chinois", en parlant du coronavirus, qui a arrangé les choses. Il a notamment été utilisé par Donald Trump. On se souvient aussi récemment d'un animateur qui comparait BTS à la Covid-19. Après le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus, c'est celui de #StopAsianHate qui a été très relayé.

Pour quelle raison ? Car les crimes motivés par le racisme anti-asiatiques seraient passés de 49 à 122 en 2020 dans les 16 plus grandes villes américaines, d'après une étude du Center for the Study of Hate and Extremism citée dans Le Monde. Selon le collectif Stop AAPI Hate, ces crimes en augmentation viseraient les femmes asiatiques tout particulièrement. Ce 16 mars 2021, une fusillade a d'ailleurs éclaté dans 3 salons de massage à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. L'homme qui a reconnu l'attaque meurtrière a tué 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique.

En plus des anonymes, de plus en plus de stars se sont donc mobilisées contre ces violences et ces agressions contre les asiatiques. Après Ashley Park et son émouvant message contre le racisme anti-asiatique, d'autres célébrités ont suivi le mouvement de l'actrice d'Emily in Paris. Charles Melton (Riverdale, Bad Boys 3), Lana Condor (À tous les garçons que j'ai aimés, Deadly Class), Sandra Oh (Grey's Anatomy, Killing Eve), Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Captain Marvel), Conrad Ricamora (Murder, The Resident), Daniel Dae Kim (Lost, Good Doctor, New Amsterdam), Olivia Munn (X-Men : Apocalypse, Magic Mike, The Newsroom)... Ils sont nombreux à avoir brisé le silence pour stopper ces horreurs.

Charles Melton (Riverdale) a publié une tribune : "On m'a souvent dit que je n'étais pas assez asiatique. Pas assez blanc"

L'acteur Charles Melton, alias Reggie dans Riverdale sur Netflix, a ainsi publié une tribune dans Variety. "On m'a souvent dit que je n'étais pas assez asiatique. Pas assez blanc. Et je me demande même si je le suis assez. Je suis en conflit avec mes identités raciales et le traumatisme qui en découle" a-t-il écrit, "Pendant deux ans, mon père a été déployé et a combattu pour notre pays, à la tête de soldats en Irak et en Afghanistan. Il a consacré la majeure partie de sa vie à notre liberté. J'ai récité le Serment d'allégeance. Je me suis toujours considéré comme un citoyen américain fier et reconnaissant pour ses libertés civiles. Qu'y a-t-il de plus américain que d'avoir un père qui a risqué sa vie pour servir et protéger mon pays ?".