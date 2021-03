Ashley Park (Emily in Paris) : son émouvant message face au racisme anti-asiatique

Les USA touchés par une fusillade raciste

Ce mardi 16 mars 2021, les USA ont une nouvelle fois été marqués par une fusillade. Robert Aaron Long, 21 ans, est suspecté d'avoir assassiné huit personnes, dont six femmes d'origine asiatique, dans différents salons de massage de la ville d'Atlanta (Géorgie). A ce jour, celui-ci nie encore avoir agi avec un mobile raciste, mais cet acte criminel a rapidement agité la communauté asiatique du pays (et du monde).

Depuis l'apparition du Covid-19 dans le monde, les attaques racistes à l'encontre des personnes asiatiques n'ont en effet cessé d'augmenter aux USA, accusées d'être indirectement la cause de l'épidémie (pour rappel, le virus serait parti de Chine). Quelques jours avant cette fusillade, c'était notamment Vicha Ratanapakdee - un homme de 84 ans, d'origine thaïe, qui avait trouvé la mort à San Francisco après avoir été violemment jeté sur le sol dans la rue.

Ashley Park en colère

Une montée de la violence et du racisme choquante (qui ne touche pas que les USA, la France est également sujette à ces actes !), qui ne laisse pas indifférente Ashley Park. Au contraire, l'actrice coréo-américaine, vue récemment dans la série Emily in Paris de Netflix, a décidé de profiter du mouvement #StopAsianHate afin de prendre la parole sur Instagram et partager sa colère vis-à-vis de cette situation et de sa banalisation.

"Je suis tellement fatiguée de ces gens qui ne savent toujours pas ce qu'il se passe et de ces personnes qui ne veulent pas comprendre d'où naissent ces agressions envers les asiatiques" a-t-elle dans un premier temps déclaré dans une vidéo de 5 minutes, les larmes aux yeux, "Ils s'en prennent aux faibles. Et je ne veux vraiment pas pleurer maintenant, parce que je ne veux pas perpétuer l'idée que les femmes asiatiques sont faibles, parce que nous ne le sommes pas".