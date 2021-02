BTS comparé au coronavirus : la sortie raciste d'un animateur radio secoue les fans

Les BTS ? Un "virus de merde comme la Covid-19"

Les chanteurs de K-Pop Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont été comparés au coronavirus. En effet, Matthias Matuschik, un animateur d'une radio publique locale allemande, Bayern3, a violemment attaqué les Bangtan Boys, alias BTS. Il les a comparés à un "virus de merde comme la Covid-19" et espère que "l'on trouvera un vaccin rapidement" contre le groupe à succès de Big Hit Entertainment.

BTS, qui a sorti une collab avec FILA, avait récemment repris le titre Fix You de Coldplay, lors du concert MTV Unplugged. Et pour leur reprise aussi, l'animateur de radio les a taclés. Selon lui, cette cover était "un blasphème". "Ces petits enfoirés se vantent d'avoir repris Fix You, c'est scandaleux" a-t-il lancé, "Pour ça, BTS, vous devriez partir en vacances en Corée du Nord pour les 20 prochaines années".

Mais "ce n'est pas contre la Corée du Sud. On ne pourra pas dire que je suis xénophobe, c'est juste à cause de ce boys band" a-t-il assuré, "J'ai une voiture qui vient de là-bas, c'est la plus belle des voitures. La Corée du Sud est super... sauf pour BTS".

L'animateur accusé de racisme anti-asiatique

Sauf que Matthias Matuschik a quand même été accusé de racisme anti-asiatique sur les réseaux par les nombreux fans du boys band sud-coréen. Ses déclarations violentes contre BTS ont fait un énorme bad buzz, la polémique s'est même retrouvée en TT sur Twitter. Alors que BTS a tout explosé sur Twitter en 2020, en plus de cartonner dans les charts, c'est donc suite à ces propos jugés racistes et de xénophobes donc ils sont victimes qu'ils ont fait parler d'eux, les twittos prenant leur défense.

D'autant plus qu'en ce moment règne un climat particulièrement tendu. Les agressions contre les personnes asiatiques se sont multipliées partout dans le monde depuis le début de la pandémie. Même Donald Trump faisait des amalgames en parlant du coronavirus comme le "virus chinois". Plusieurs stars et anonymes ont lancé le hashtag #StopAsianHate pour arrêter cette haine anti-asiatique.

La radio s'excuse et s'explique : "Il a dépassé les bornes dans son choix de mots", mais "c'est son opinion personnelle"

Face au bad buzz, la radio Bayern3 a publié un communiqué de presse pour s'excuser et s'expliquer sur les déclarations de l'animateur. "C'est le caractère de cette émission et aussi de l'animateur d'exprimer son opinion de manière claire, ouverte et sans fard" ont-ils d'abord rappelé, mais "dans ce cas, il a dépassé les bornes dans son choix de mots pour tenter de présenter son opinion de manière ironique, exagérée et avec une excitation exagérée, blessant ainsi les sentiments des fans de BTS. Cependant, il n'avait - nous a-t-il assuré - nullement l'intention de le faire. Il voulait seulement exprimer son mécontentement à propos de la reprise".

La radio a aussi souligné que "c'est son opinion personnelle", même si c'était dit de "manière assez brute", et que Matthias Matuschik avait fait ça "sans tenir compte de l'origine et du contexte culturel du groupe". "La xénophobie et le racisme sous toutes leurs formes sont absolument loin de son esprit" ont assuré ses supérieurs, "beaucoup d'entre vous ont trouvé ses commentaires blessants ou racistes. Nous nous en excusons formellement".