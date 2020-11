Suga (BTS) dénonce les clichés sur la masculinité et sur la santé mentale

"Que signifie être masculin ?" Suga (BTS) dénonce les clichés

Le groupe de K-Pop essaye de faire avancer les mentalités. Les chanteurs de BTS (Bangtan Sonyeondan aussi appelés Bulletproof Boy Scouts) s'habillent de façon androgyne et n'hésitent pas à parler de leurs soins de beauté pour la peau. Après tout, qu'est-ce que le masculin ? Qu'est-ce que le féminin ? Comme beaucoup de jeunes (et de moins jeunes parfois), Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook en ont marre des clichés sur la masculinité. Min Yoon-gi de son vrai nom a donc décidé de s'exprimer à ce sujet dans le magazine Esquire.

"Il y a cette culture où la masculinité est définie par certaines émotions, certaines caractéristiques. Je n'aime pas ces expressions" a avoué l'artiste qui a récemment été opéré de l'épaule. Au diable les clichés comme "ce n'est pas masculin de pleurer" ou de porter telle ou telle tenue. Suga et les autres membres de BTS redéfinissent la masculinité comme ils l'entendent et espèrent ouvrir les esprits. "Que signifie être masculin ?" a questionné Suga, rappelant que "les conditions de vie des gens varient de jour en jour" : "Parfois vous êtes en bonne condition, parfois non. Sur cette base, vous avez une idée de votre santé physique".

Il pense que "la société devrait être plus compréhensive" sur la santé mentale

Suga a expliqué que "c'est la même chose pour la santé mentale". C'est-à-dire ? "Certains jours, vous êtes dans un bon état, parfois, vous ne l'êtes pas" a-t-il déclaré, soulignant que "beaucoup font semblant d'être en bonne santé, en disant qu'ils ne sont pas 'faibles', comme si cela faisait de vous une personne faible. Je ne pense pas que ce soit vrai". "Les gens ne diront pas que vous êtes une personne faible si votre condition physique n'est pas si bonne" a précisé celui qui avait été défendu par ses fans après les critiques sur sa prise de poids, et "il devrait en être de même pour l'état mental. La société devrait être plus compréhensive".

Selon Suga, les paroles sur la santé mentale des jeunes étaient souvent absentes de la musique pop coréenne. Mais depuis que BTS existe, les membres du boys band se confient sur leurs doutes et leurs peurs, la dépression, les problèmes liés à la célébrité, ou encore les moments difficiles qu'ils ont traversé dans le passé. Des troubles qu'ils évoquent dans des titres (Suga l'a notamment fait dans les morceaux 140503 at Dawn et The Last), dans différents documentaires mais aussi dans des discours lors des grandes cérémonies de remise de prix.