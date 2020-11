Suga (BTS) absent après avoir été opéré de l'épaule, il donne de ses nouvelles

Mauvaise nouvelle pour les fans de BTS : outre les concerts annulés à cause de l'épidémie de coronavirus, on apprend ce vendredi 6 novembre 2011 que Suga pourrait bien ne pas participer à la promotion de "BE", le prochain album du groupe de K-pop sud-coréen, dont la sortie est prévue le 20 novembre prochain. Et pour cause, le chanteur vient de se faire opérer de l'épaule. "Suga a subi une opération le 3 novembre pour réparer son labrum de l'épaule déchiré", a annoncé Big Hit Entertainment, l'agence du groupe, sur Weverse.

Suga absent de la promo du prochain album de BTS après avoir été opéré de l'épaule

Alors qu'il souffrait de problèmes à l'épaule depuis des années, Suga a décidé de se faire opérer "pour se remettre en bonne santé afin de se préparer à effectuer son service militaire obligatoire ainsi que sa carrière musicale après le service". S'il est sorti de l'hôpital, l'artiste est en plein rétablissement et risque d'être absent à de nombreux événements du groupe : "Suga ne pourra pas participer à la plupart des activités officielles afin qu'il puisse se consacrer pleinement à son rétablissement. Il sera difficile pour Suga de rencontrer ses fans pendant un certain temps, y compris pour les activités de promotion de l'album BTS 'BE' à venir. (...) Il doit passer par un période de récupération stricte et sans entrave".