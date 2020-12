BTS explose tout sur Twitter en 2020 : le groupe de K-Pop est le compte le plus mentionné en France

BTS : leur compte Twitter est le plus mentionné en France en 2020

Tout réussit à BTS ! Les Bangtan Boys, dont le clip Dynamite a battu un record sur YouTube, ont tout explosé sur Twitter pendant cette année 2020. Le réseau social à l'oiseau bleu (qui est blanc sur fond bleu en réalité) a en effet dévoilé un communiqué de presse officiel expliquant que le compte Twitter du groupe sud-coréen, @bts_twt, est le compte le plus mentionné en France en 2020. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook font donc partie des stars les plus importantes sur les réseaux sociaux.

Dans le document, l'application précise que la France est dans le top 20 des pays les plus actifs sur la K-Pop. Grâce au succès de BTS, qui a sorti une collab avec FILA, se faisant ainsi une place dans la mode en plus de la musique, ce genre musical est de plus en plus connu à travers le monde. La K-Pop représente même 6,1 milliards de tweets au cours des 12 derniers mois, tous pays confondus.

Le groupe de K-Pop a aussi explosé les tops au niveau mondial

Dans un autre communiqué de presse, Twitter a aussi révélé que BTS est dans le top 5 des tweets les plus retweetés au monde en 2020. En effet, c'est un tweet de BTS qui arrive deuxième du classement, après le tweet annonçant le décès de l'acteur de Black Panther depuis le compte de @ChadwickBoseman. Preuve que les interprètes de Boy With Luv se sont imposés au niveau international.