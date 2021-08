Chaos Walking : Tom Holland et Daisy Ridley face à un monde apocalyptique sur Amazon Prime Vidéo

Adapté d'une saga littéraire

Quelle sera la prochaine saga qui scotchera le public ado comme l'ont fait Twilight ou Hunger Games qui reviendra bientôt avec un nouveau film ? Le monde du cinéma hollywoodien cherche tant bien que mal sa nouvelle franchise et, pour le moment, ne l'a pas trouvé. Pourtant, il y a eu des essais. Comme avec Chaos Walking, dispo dès maintenant sur Amazon Prime Vidéo. Le film est l'adaptation du premier roman de la série littéraire Le chaos en marche écrite par Patrick Ness. Cette trilogie a été publiée entre 2008 et 2010 avec les livres La voix du couteau, Le cercle et la flèche et La guerre du bruit. Un monde post-apocalyptique, la découverte des sentiments, des méchants très méchants, tous les ingrédients étaient réunis pour séduire les spectateurs.

Sauf qu'au final, la préparation de Chaos Walking a été un long parcours semé d'embuches. Les droits d'adaptation ont été acquis en 2011 et le tournage a eu lieu en 2017 avec au casting Tom Holland, Daisy Ridley, Nick Jonas ou encore Mads Mikkelsen. Les premiers retours étant assez mitigés, les acteurs ont dû se retrouver pour tourner de nouvelles scènes. Mais les agendas très chargés de l'interprète de Spider-Man (qui revient avec un 3e film, Spider-Man : No Way Home) et de la star de Star Wars ont compliqué les choses. Résultat, ces reshoots n'ont eu lieu qu'en 2019. Chaos Walking est sorti au cinéma aux Etats-Unis en mars 2021 mais la pandémie a retardé son arrivée en France. D'abord programmé pour juin en salles, il est finalement sorti en VOD avant de débarquer que Amazon Prime Vidéo puis en DVD et Blu-Ray dès le 1er septembre.

Un duo Tom Holland / Daisy Ridley convaincant

Au final, Chaos Walking est un film plutôt agréable à découvrir, ne serait-ce que pour le duo formé par Tom Holland et Daisy Ridley. L'humour est bien présent notamment via le personnage de Todd et ses pensées, lui qui découvre une fille pour la toute première fois. On apprécie aussi les nombreux changements apportés par rapport au livre qui rendent ce long-métrage plus "adulte". Assez bien rythmé, Chaos Walking n'est peut-être pas le film de l'année mais, si vous êtes fans des films du genre et de Tom Holland, c'est un must-see en cette fin d'été.

A l'origine, Chaos Walking aurait pu devenir une saga au cinéma. Mais vu les critiques très mitigées et la sortie directement en VOD chez nous (sans compter les nombreux aléas autour de la préparation du film), une suite semble assez compromise. Une déception ? Oui et non car le film conclut l'histoire, même s'il laisse quand même des portes ouvertes pour une suite.