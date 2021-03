Wonder Woman 2 : comment voir le film malgré sa sortie annulée au cinéma ?

La sortie de Wonder Woman 1984 a été repoussée plusieurs fois

Wonder Woman est diffusé ce dimanche 14 mars 2021, à partir de 21h05 sur TF1. L'histoire raconte celle de Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot), une guerrière amazone qui devient une super-héroïne. Le film de DC Comics a eu une suite : Wonder Woman 1984. L'intrigue se passe 66 ans après le premier volet. Après la première Guerre Mondiale et la mort de Steve Trevor (Chris Pine), vous pourrez retrouver Diana Prince / Wonder Woman en 1984, où elle travaille pour la Smithsonian Institution à Washington, D.C. Elle va se retrouver face à une pierre légendaire et deux nouveaux ennemis : Max Lord (Pedro Pascal) et Cheetah (Kristen Wiig).

La date de sortie de Wonder Woman 1984 au cinéma était prévue en juin 2020. Mais la sortie de la suite du film a été plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie de coronavirus. A cause de la Covid-19, beaucoup de films ne sont pas sortis sur grand écran et ont été sortis en VOD ou en DVD et en Blu-Ray. Alors comment voir la suite de Wonder Woman, Wonder Woman 1984 ?

Voilà comment voir la suite de Wonder Woman avec Gal Gadot

Crise sanitaire oblige, Wonder Woman 1984 sera disponible en achat digital le 31 mars 2021. Et il sortira en DVD et en Blu-Ray le 7 avril 2021. En attendant, vous pouvez précommander dès maintenant la suite de Wonder Woman chez la Fnac et le recevoir à partir du 7 avril 2021. Voilà les prix pour acheter Wonder Woman 1984, le deuxième volet de la saga : 19,99 € en DVD, 24,99 € en Blu-Ray et 34,99 € en Steelbook Blu-Ray 4K Ultra HD. A noter qu'un Wonder Woman 3 est en préparation.