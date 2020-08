Wonder Woman 1984, Enola Holmes, The Babysitter 2... : top 8 des films à voir en septembre 2020

Enola Holmes

Vous connaissez Sherlock mais pas encore Enola Holmes ! Créée par Nancy Springer pour une série de romans, la jeune soeur du plus célèbre des détectives privés débarque en film sur Netflix. C'est Millie Bobby Brown qui incarne cette nouvelle héroïne. Le jour de ses 16 ans, la mère d'Enola disparaît. Alors que ses frères Sherlock (Henry Cavill) et Mycroft (Sam Claflin) veulent l'envoyer dans un pensionnat, Enola va s'enfuir pour tenter de retrouver sa mère et va apprendre l'existence d'une conspiration qui pourrait tout changer.

Date de sortie : le 23 septembre sur Netflix.

The Babysitter 2

Si vous avez kiffé The Babysitter sorti en 2017 ? Bonne nouvelle : une suite arrive très bientôt. The Babysitter 2 ou The Babysitter: Killer Queen débarque le 10 septembre sur la plateforme. On y retrouvera Cole Johnson (Judah Lewis) qui, deux ans après l'action du premier volet, va être rattrapé par son passé quand d'anciens ennemis vont refaire surface pour se venger. Au casting, on retrouvera de nouveau Bella Thorne, Robbie Amell et Emily Alyn Lind.

Date de sortie : le 10 septembre sur Netflix.

Police

Adapté du roman éponyme de Hugo Boris sorti en 2016, Police réalisé par Anne Fontaine met en scène Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois dans une thriller dont le sujet est plus que jamais d'actualités. Virginie, Erik et Aristide, tous les trois policiers à Paris, vont recevoir la mission de reconduire un étranger à la frontière. En route vers l'aéroport, Virginie réalise que l'homme pourrait mourir s'il retourne dans son pays. Elle va alors tenter de convaincre ses deux collègues de le laisser s'échapper. Le film a été présenté au début de l'année lors du Festival de Berlin.

Date de sortie : le 2 septembre au cinéma.

The King's Man : Première Mission

Avant les Kingsman, il y avait The King's Man. En attendant le 3ème volet de la franchise avec Taron Egerton, Matthew Vaughn nous dévoile les origines de l'agence de renseignement dans The King's Man : Première mission avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans et Harris Dickinson. Selon le synopsis officiel, un homme et son jeune protégé vont se lancer dans une course contre la montre pour empêcher les pires tyrans et criminels de l'Histoire de déclencher une guerre qui pourrait tuer des millions de personnes.

Date de sortie : le 16 septembre au cinéma.