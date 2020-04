Togo : "Je me suis fait voler la vedette par un chiot !" Willem Dafoe en interview

"On utilisait seulement les CGI quand cela devenait trop dangereux pour les animaux."

Inspiré d'une histoire vraie, celle de Leonhard Seppala, qui en 1925 accompagné de son chien de traîneau Togo, doit affronter une tempête gigantesque afin de ramener dans son village isolé un antibiotique qui sauvera les enfants condamnés par une épidémie de diphtérie, Togo a été réalisé dans des décors naturels (dans la province d'Alberta au Canada) et utilise le moins possible d'effets spéciaux numériques afin de rendre son aventure encore plus épique.

"Bien que prévu dès le départ pour Disney+, Togo a été tourné comme un film de cinéma. Il n'y a pas eu de concessions techniques parce qu'il allait être diffusé sur Disney+. Ces paysages ont été filmés à l'ancienne sans effets. ll y a peu d'effets spéciaux numériques sur Togo. On les utilisait seulement quand cela devenait trop dangereux pour les animaux. Pour le reste, 95% des scènes que vous voyez sont tournées telles quelles. Cette réalité était importante. Il a été important d'arriver préparés et zen sur ce tournage. Les animaux étaient magnifiques. Ils sont athlétiques, adorent courir, j'ai appris à bien les connaître. Quand on regarde quelqu'un sur un traineau, cela a l'air simple. Mais en réalité, cela demande une certaine finesse et une conscience du terrain, des conditions météos, de l'état de fatigue des chiens..."