Spider-Man 3 - No Way Home : Peter et Doctor Strange dérèglent l'univers, retour des pires méchants

On savait que le multivers serait le thème de la nouvelle phase du MCU qui pourrait nous amener jusqu'à Avengers 5, mais on n'imaginait pas que le Doctor Strange en serait l'une des causes. Alors que les séries WandaVision et Loki avaient déjà dangereusement joué avec le concept, on imaginait plutôt le personnage de Benedict Cumberbatch être le héros missionné pour tout régler. Spoiler : on avait tout faux.

Peter Parker et Doctor Strange vont dérégler l'univers

Ce mardi 24 août 2021, c'est la bande-annonce du film Spider-Man 3 - No Way Home qui a été dévoilée. A cette occasion, on y découvre que la nouvelle vie de Peter Parker sera un enfer depuis que son identité secrète a été dévoilée au monde entier et que les habitants de New York le croient coupable du meurtre de Quentin Beck (Mysterio). C'est pour cela qu'il va alors décider de rendre visite à Elsa de La Reine des Neiges, ah non, pardon, Doctor Strange, pour lui demander un petit service : remonter le temps afin d'éviter une telle fuite sur son secret.

Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la vidéo nous présente un Doctor Strange totalement inconscient qui va donc accepter une telle requête (à se demander s'il s'agira bien de la vraie version du personnage...) Résultat ? Sans surprise, le sort va louper - peut-être la faute aux conséquences des séries de Disney+, et la porte au multivers va officiellement s'ouvrir au sein du MCU. Un gros problème à venir pour Peter, mais un kiff de tous les instants pour nous.

Retour des pires vilains au cinéma

Comme on peut le découvrir, l'ex-protégé de Tony Stark va en effet vivre l'aventure la plus folle et mouvementée de sa vie. Alors que le Dr Octopus de la saga Spider-Man de Sam Raimi fera son grand retour ici, le trailer nous laisse également quelques indices sur les présences attendues d'autres vilains cultes comme Electro version Jamie Foxx (issu de la saga The Amazing Spider-Man), Sandman version Thomas Haden Church, le Bouffon Vert version Willem Dafoe et possiblement le Lézard version Rhys Ifans.

Pour l'heure, malgré les rumeurs, seuls les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield sont absents de la bande-annonce, mais on se doute qu'ils débarqueront aux côtés de Tom Holland afin d'affronter leurs propres méchants. Et on a hâte de découvrir ça.

Seul point négatif, il est actuellement difficile de savoir si ce film laissera suffisamment de place aux autres personnages de la saga de Tom Holland comme MJ (Zendaya) ou Ned (Jacob Batalon), ce qui serait plutôt dommageable au regard de leur importance habituelle.

Spider-Man 3 - No Way Home sortira le 15 décembre 2021 au cinéma.