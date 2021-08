Avengers 5 : un film bientôt prévu au cinéma ?

Après les récentes mises en ligne des séries Falcon et le Soldat de l'hiver, Wandavision et Loki sur Disney+, et alors que les films Shang-Chi (3 septembre 2021), Eternals (5 novembre 2021) et Spider-Man 3 (17 décembre 2021) sont attendus au cinéma cette année, il apparait évident que la phase 4 du MCU est pleinement lancée. Et ça, c'est sans compter les projets à venir l'an prochain comme Doctor Strange 2 ou Black Panther 2.

Un Avengers 5 pour bientôt ?

De fait, une question se pose : peut-on s'attendre à voir un nouveau film Avengers être rapidement produit par Marvel ? A priori, la réponse est... non. Interrogé par Collider sur la possibilité d'un Avengers 5 à court terme, Kevin Feige - le big boss de Marvel Studios, a révélé qu'il n'était pas encore l'heure d'officialiser une telle étape.

"Je pense qu'il est nécessaire de laisser un nombre d'années raisonnable entre Endgame et la production d'une nouvelle saga, a-t-il tempéré, avant de préciser le fond de sa pensée, Comme pour la phase 1, vous avez besoin de temps pour réussir à imaginer une saga capable de réunir tout le monde". Et selon les premières indications, ce projet pourrait donc attendre au mieux 2024, voire 2025.

Tout se met déjà en place

Une révélation qui pourrait en décevoir certains, mais Kevin Feige l'a rapidement teasé, "[la nouvelle saga] est déjà en préparation et a même déjà débuté". Traduction ? On s'en doutait un peu et ça semble se confirmer, Kang pourrait bien être le successeur de Thanos en tant que méga vilain du MCU (ou tout du moins, être l'une des grandes menaces futures).

Alors que Loki a tranquillement fait les présentations avec ce personnage il y a quelques semaines, la série de Disney+ a surtout ouvert la porte au multivers, qui pourrait être le thème phare du prochain Avengers. Après tout, si l'on se fie aux récentes rumeurs, les conséquences de Loki pourraient être visibles dès la nouvelle aventure solo de Peter Parker, qui pourrait rencontrer quelques visages très spéciaux, avant d'être pleinement explorées du côté de Strange en 2022, là où Kang serait quant à lui attendu dans le film Ant-Man 3 (2023), une franchise déjà habituée à jouer avec les limites de la réalité.

Oui, on comprend que tous les éléments commencent doucement à se mettre en place afin de plonger ensuite nos super-héros préférés dans une aventure spectaculaire, qui pourrait mettre en scène de nombreux twists totalement fous avec, pourquoi pas, des retours/nouvelles versions de certains héros emblématiques.