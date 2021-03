Captain America : Chris Evans finalement bientôt de retour ? La réponse étrange du boss du MCU

Ce vendredi 19 mars 2021, Disney+ débutera la diffusion de la série Faucon et le Soldat de L'Hiver, qui fera suite aux événements du film Avengers - Endgame. Et comme on a pu le découvrir à travers les premières bandes annonces, cette fiction portée par Anthony Mackie et Sebastian Stan devrait voir Sam Wilson et Bucky Barnes s'affronter (gentiment) afin de savoir qui succèdera à Steve Rogers en tant que Captain America.

Chris Evans de retour en Captain America ?

De quoi comprendre que la page Chris Evans est définitivement tournée au sein du MCU ? Que l'acteur ne devrait donc jamais réapparaître à l'écran accompagné de son bouclier ? C'est ce qu'a tenté de savoir EW en interrogeant Kevin Feige - le boss du Marvel Cinematic Universe, au sujet d'un possible retour de Chris Evans dans un nouveau film.

La réponse du producteur ? "Je ne réponds désormais que très rarement non à tout, parce que les choses ne cessent de me surprendre avec ce qui peut finalement arriver". Toutefois, si la porte semble donc ouverte de son côté, Kevin Feige a immédiatement rappelé qu'il n'était en réalité par maître de cette décision, "Concernant cette rumeur [d'un nouveau film avec Evans], je crois qu'elle a été démentie très rapidement par le principal concerné".

Et pour cause, dès que cette rumeur était sortie en janvier dernier, l'interprète de Steve Rogers s'était précipité sur Twitter pour réagir et déclarer, "Ah, première nouvelle pour moi". Bien évidemment, l'acteur a pu mentir pour préserver une future surprise, mais à l'instar de Robert Downey Jr (Tony Stark), il semble aujourd'hui avoir la tête ailleurs.