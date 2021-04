Shang-Chi et la légende des dix anneaux : la première bande-annonce du Marvel qui tabasse

Si Disney a décidé de proposer plusieurs de ses films via Disney+ comme Mulan, Soul ou prochainement Raya et le dernier dragon à cause de la crise sanitaire, ce ne sera pas le cas des films Marvel. Black Widow, le film centré sur le personnage joué par Scarlett Johansson, a été repoussé au 7 juillet prochain, sous condition de réouverture des salles. Et autant dire que la fin 2021 va être chargée pour Marvel : en plus du film solo sur la Veuve Noire, le MCU a aussi prévu de révéler Eternals (attendu pour le 3 novembre) et le prochain Spider-Man, Spider-Man : No Way Home (programmé pour le 15 décembre). Avant tout ça, on devrait pouvoir découvrir Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux qui présente un tout nouveau héros.

La première bande-annonce de Shang-Chi et la légende des dix anneaux est arrivée

Apparu pour la première fois dans les comics en 1973, Shang-Chi a droit à sa première apparition sur grand écran avec un film solo. Entraîné au kung-fu dès son plus jeune âge, Shang-Chi s'est éloigné de ses responsabilités. Mais il va être rattrapé par son passé et se retrouver malgré lui plongé au coeur d'une organisation dangereuse et mystérieuse : celle des dix anneaux. Il y croisera un méchant déjà connu des fans de Marvel : le Mandarin. Apparu dans Iron Man 3 sous les traits de Ben Kingsley, il sera joué cette fois par Tony Leung Chiu-wai et sera beaucoup plus proche du Mandarin des comics. Quant à Shang-Chi ? C'est Simu Liu, vu dans la série Kim's Convenience ainsi que dans Blood and Water, qui incarnera le nouveau super-héros de Marvel. Au casting, on retrouve aussi Awkwafina et Michelle Yeoh.

La première bande-annonce, à voir dans notre diaporama, en met déjà plein les yeux avec des séquences d'action impressionnantes et des combats qui vont sûrement nous éblouir. Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira au cinéma le 1er septembre 2021 en France et on a déjà hâte !