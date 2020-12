Soul (Disney+) : le nouveau Pixar vous fera pleurer pour Noël

Le feel good movie dont on avait besoin

Après Vice-Versa, Pete Docter (en collaboration avec Kemp Powers) se lance à nouveau le défi de représenter à l'écran l'invisible et le métaphysique. C'est une réussite inespérée, originale et émouvante. Soul est un trip émotionnel tendre, que ce soit dans son histoire, son animation (le monde du "grand avant" est un vrai pari technique "high concept" entre art abstrait et univers pop art), ses nombreux personnages loufoques et décalés, sa musique (les standards jazz afro-américain partagent la bande-originale avec le score ambient de Trent Reznor et Atticus Ross, collaborateurs de longue date de David Fincher) ou son message d'amour de New York et des petits plaisirs de la vie.

On prend une nouvelle fois conscience à quel point Pixar a révolutionné le monde de l'animation. Ces concepteurs ne se mettent plus au service d'un film mais d'un véritable univers.

Soul est le genre de film qui nous fait nous questionner sur nous-mêmes, sur nos motivations, sur ce qui est réellement essentiel dans nos vies matérialistes vécues à 100 à l'heure, et sur ce qu'est "notre flamme" interne. Notamment en ces temps de confinement incessant.

Fun, vibrant, euphorisant mais aussi triste et sensible, Soul parvient à allier l'intime et le spectaculaire. Une expérience trop rarement vécue au cinéma et un vrai bol d'air positif en cette fin d'année 2020 tellement merdique.

Soul, actuellement sur Disney+.