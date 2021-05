Eternals : bande-annonce surprenante pour le nouveau film Marvel avec Angelina Jolie

Non, il ne s'agit pas d'une publicité pour vanter le développement durable ou le lancement d'une marque de thé bio, mais bien de la bande-annonce de Les Eternels (ou Eternals en VO), le nouveau projet cinématographique de Marvel. Et si la comparaison peut prêter à sourire, elle n'en reste pas moins légitime au regard de ce que racontent ces premières images.

Une bande-annonce déconcertante

En effet, alors que la réalisatrice Chloé Zhao (récemment Oscarisée pour son film Nomadland) aura pour objectif de présenter de nouveaux personnages aussi puissants dans la galaxie que méconnus du grand public, ce trailer se contente principalement de nous offrir une succession de très beaux plans et décors afin de nous rassurer sur le tournant créatif à venir avec la Phase 4 du MCU (on est loin d'un Shang-Chi qui s'annonce tristement formaté et classique).

Même en regardant plusieurs fois la vidéo, il est encore difficile de savoir réellement ce que racontera cette histoire et quel sera l'impact de ces nouveaux héros dans le MCU, même s'ils semblent au fait de tout ce qu'il s'est passé sur Terre ces dernières années. Autrement dit, ils arriveront avec un vrai but précis, "Pendant tout ce temps nous ne sommes jamais intervenus, jusqu'à aujourd'hui", ce qui est prometteur sur les enjeux à venir.

Au final, tout ce que l'on peut retenir de cette bande-annonce, c'est que deux ans après la fin décevante de Game of Thrones on aura des retrouvailles chez les Stark (Kit Harrington et Richard Madden sont au casting), que Sardoche a un sosie chez les super-héros, qu'Angelina Jolie sera encore une fois badass et qu'on n'évitera pas les plans clichés où tous les personnages se retrouvent côte à côte d'une façon peu crédible juste pour se la jouer cool sur grand écran.