"Il a étouffé un enfant et frappé un autre" : Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences, l'acteur réplique

Depuis l'annonce de leur divorce en septembre 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt sont en guerre. Les deux ex se sont affrontés pour la garde de leurs six enfants mais c'est désormais pour une autre affaire qu'ils se retrouvent au tribunal. La raison ? L'actrice a vendu sa part de leur propriété en France, le Château Miraval, situé dans le Var, à un groupe détenu par un oligarque russe en 2021. Brad Pitt a décidé de lui faire un procès, assurant qu'ils s'étaient mis d'accord pour ne pas vendre sans que l'autre ne soit au courant. Une affaire qui devrait se régler au tribunal, mais qui dévoile aussi une part sombre de leur relation.

L'incident qui aurait mené au divorce de Brangelina

En août dernier, des documents ressortaient au sujet d'une altercation qui aurait eu lieu dans un jet privé le 14 septembre 2016. On y apprenait que Brad Pitt aurait été violent avec Angelina Jolie et qu'il l'aurait "attrapée par la tête" et l'aurait "secouée". Mais cette altercation aurait été encore plus loin selon de nouveaux documents : "Pitt a étouffé l'un des enfants et en a frappé un autre au visage" peut-on lire.

"Certains enfants ont demandé à Pitt d'arrêter. Ils étaient terrifiés. Beaucoup pleuraient" ajoute le document. A l'époque, les enfants du couple avaient entre 8 et 15 ans. Ces accusations graves ont déjà fait l'objet d'une enquête du FBI en 2016 mais Brad Pitt n'avait pas été arrêté suite à cela. Au lendemain de l'altercation supposée, Angelina Jolie a décidé de se séparer de l'acteur.

Brad Pitt réplique

Ces violences supposées ont beaucoup fait parler mais le camp de Brad Pitt n'a pas tardé à réagir... et à démentir. Un agent de l'acteur a précisé à CNN que ces accusations ont "complètement fausses". "L'histoire d'Angelina Jolie continue d'évoluer à chaque fois qu'elle la raconte avec de nouvelles déclarations non fondées. Brad a accepté la responsabilité pour ce qu'il a fait mais ne le fera pas pour ce qu'il n'a pas fait." a précisé l'agent de l'acteur récemment au casting du film Bullet Train.