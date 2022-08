Brad Pitt violent avec Angelina Jolie ? Des détails chocs ressortent, 6 ans après

Pourquoi Angelina Jolie et Brad Pitt ont-ils décidé de se séparer en 2016 ? Certains se posent toujours la question, des années après le divorce des deux stars qui se sont rencontrées sur le tournage du film Mr & Mrs Smith. Les acteurs, qui sont les parents de six enfants, sont d'ailleurs toujours en pleine guerre judiciaire et de nouveaux détails viennent d'être dévoilés qui mettent en lumière les raisons de leur séparation.

Brad Pitt violent ? Ce qu'il se serait passé

Comme l'ont dévoilé plusieurs médias américains ce mardi 16 août 2022 dont Politico, Puck ou PageSix, Angelina Jolie aurait porté plainte de façon anonyme contre Brad Pitt en 2016, soit il y a six ans. La raison ? L'actrice accuserait son mari (les faits auraient eu lieu peu de temps avant leur séparation) de violence. Les faits se seraient déroulés le 14 septembre 2016 lors d'un vol en jet privé depuis Nice. Dans des documents qui viennent d'être dévoilés, on apprend que Brad Pitt qui aurait été alcoolisé au moment des faits, aurait "attrapé par la tête et secoué" Angelina Jolie suite à une dispute au sujet de l'un de leurs enfants. L'actrice aurait raconté à un agent du FBI que son mari aurait aussi frappé plusieurs fois le plafond, l'accusant de ruiner sa famille. L'un des enfants serait alors intervenu et aurait insulté son père. L'actrice accuse aussi son mari d'avoir versé de la bière sur elle alors qu'elle dormait.

A l'arrivée, Brad Pitt aurait même voulu empêcher la famille de quitter l'avion quand Angelina Jolie lui a annoncé qu'elle souhaitait s'installer dans un hôtel. "Tu ne prendras pas mes p*tains d'enfants" aurait alors déclaré l'acteur avant de la bousculer. Selon les documents, Angelina Jolie aurait donné des preuves photographiques des coups reçus et des déclarations des enfants. Angelina Jolie a demandé le divorce six jours après cet incident.

Pourquoi l'affaire ressort, 6 ans après les faits ?

L'affaire a donc été confiée au FBI qui a finalement décidé de ne pas poursuivre l'acteur. Et si elle ressort tant de temps plus tard, c'est parce qu'Angelina Jolie a récemment demandé au FBI de lui fournir les documents liés à cette enquête, pour déterminer pourquoi son ex n'a pas été poursuivi. Une chose qui ne passe pas dans le camp Pitt. Une source proche de l'acteur explique à PageSix : "Angelina et son équipe tentent désespérément de trouver quelque chose. Ce n'est que de la comédie. Elle a toutes ces informations depuis 5 ans et demi. Il n'y a rien de nouveau". Rien de nouveau dans le privé, mais pas aux yeux du grand public : selon les proches de l'acteur, son ex voudrait en fait ternir son image. Angelina Jolie et ses avocats n'ont pas réagi pour le moment.