Hunger Games : les premières infos sur le tournage et la date de sortie du prequel

Sortis entre 2012 et 2015, les films Hunger Games basés sur la trilogie de Suzanne Collins ont rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office. En mai 2020, l'autrice a dévoilé un nouveau roman de cet univers centré sur le Président Snow, joué par Donald Sutherland dans la saga. Dans Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, on suit le futur dirigeant de Panem à 18 ans, alors qu'il devient l'un des premiers mentors des Jeux lors des 10e Hunger Games. En avril 2020, avant même la sortie du roman, on apprenait qu'un projet de film était en préparation.

Le tournage du prequel va bientôt commencer, une sortie approximative avancée

Même si on en entendait plus trop parler, le projet d'adaptation de Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est toujours d'actualité du côté de Lionsgate. Le dirigeant du studio, Joe Drake, a annoncé que le tournage devrait débuter dans les premiers mois de 2022. Pour l'instant, le casting n'a pas été annoncé mais on sait que Francis Lawrence qui a réalisé les 3 derniers films Hunger Games sera de retour à la mise en scène.

Quant à la date de sortie ? Elle n'est pas encore fixée précisément mais on a une fourchette : ce nouveau film Hunger Games devrait sortir fin 2023 ou début 2024. La préproduction est enclenchée et on devrait donc prochainement avoir droit à de nouvelles annonces. Qui incarnera Coriolanus Snow et l'héroïne, Lucy Gray ? Avec le tournage qui se rapproche, on devrait le savoir dans peu de temps !

Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, ça raconte quoi ?

Dans Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, on se retrouve 64 ans avant le début de l'action de la saga originale. Coriolanus Snow a alors 18 ans et est choisi pour devenir l'un des premiers mentors de l'Histoire des Hunger Games. Le sort va lui attribuer la tribu du District 12, Lucy Gray Bird. Une association qui va complètement bouleverser sa façon de voir l'événement. Le roman nous plonge donc dans la vie du futur tyran et en dévoile en même temps plus sur les Jeux et leurs créations. Si vous voulez en savoir plus, découvrez 7 questions auxquelles le livre répond.