Carla Moreau et Kevin Guedj dans la JLC Family ? Jazz répond

Carla Moreau et Kevin Guedj, qui avaient été invités par Cyril Hanouna dans TPMP sur C8, avaient parlé de leur départ des Marseillais. Après Les Marseillais à Dubaï, Kevin a confirmé sur le plateau qu'ils ne seraient plus dans les prochaines saisons des Marseillais : "On a décidé d'arrêter". "Je pense que pour notre bien personnel, c'est la bonne chose à faire", "je pense que c'était le moment de partir, on ne va pas se mentir" avait-il précisé, en faisant référence à l'affaire de sorcellerie.

Carla qui avait à son tour accusé Manon Tanti de sorcellerie avait ajouté qu'il y avait toujours des tensions et des embrouilles avec les candidats. "Il y en a un petit peu. On a tout donné dans cette famille des Marseillais, on a envie de penser à nous" avait-elle déclaré, "Ils auraient voulu nous voir dans les prochaines aventures mais c'est une décision qu'on a mûrement réfléchie, ensemble. On s'est dit, c'est peut-être le bon moment de partir pour faire autre chose qui nous correspond, quelque chose de mieux".

Un nouveau projet d'émission avec C8

Cyril Hanouna avait ensuite expliqué dans TPMP sur C8 : "Ils vont travailler avec notre production, H2O Production" sur un "nouveau projet" qui a été proposé par Kevin Guedj et Carla Moreau. "On a été approchés par pas mal d'autres productions pour faire pas mal de choses" avait alors indiqué Kevin, "nous à la base on savait pas ce qu'on allait faire et on s'était vu juste après que Carla soit passée (dans TPMP quand elle avait réagi aux rumeurs de sorcellerie, ndlr)" et "je t'ai proposé de faire quelque chose autour de nous".

Résultat ? "On va faire notre mariage. En gros, c'est simple, on va suivre notre vie, avec nos amis, plein de choses vont se passer entre nous, le but c'est de suivre notre mariage mais aussi nos amis, ça va être rigolo" avaient annoncé Carla et Kevin à propos de leur nouveau projet. Les amoureux s'étaient fiancés (il avait fait sa demande en mariage à New York), mais ont dû décaler leur mariage plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus. Mais les tournages ayant repris malgré le Covid-19, ils prépareraient une nouvelle émission sur leur vie, comme la JLC Family, mais axée sur les préparatifs de leur mariage et leur mariage en lui-même.

Kevin Guedj a d'ailleurs posté une nouvelle story Snapchat en expliquant devoir faire "un aller-retour à Paris", et ce "pour la bonne cause". On se dit donc que c'est pour des projets pros.

Et selon le compte Instagram @objectifrdm, Carla et Kevin pourraient aussi animer un jeu télévisé sur C8, qui "opposera plusieurs candidats à un parcours d'obstacles compliqués" un peu comme Ninja Warrior sur TF1. Il est même précisé qu'après le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 6 sur W9, Paga "ira coanimer l'émission avec eux". Mais Kevin avait réagi en story Instagram en faisant "non" du doigt avec un Boomerang.