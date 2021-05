Carla Moreau et Kevin Guedj annoncent un nouveau projet : vont-ils quitter Les Marseillais ?

Les candidats des Marseillais à Dubaï sur W9 seraient donc en train de préparer un nouveau projet télé. Cela veut-il dire que Carla Moreau et Kevin Guedj vont quitter Les Marseillais comme le sous-entendaient plusieurs rumeurs ? Après l'affaire de sorcellerie, le couple avait décidé de partir loin et de s'absenter des réseaux sociaux pour se ressourcer.

L'affaire de sorcellerie / voyance a créé des tensions entre Carla, Kevin et d'autres candidats des Marseillais., notamment avec Manon Marsault que Carla a accusé de sorcellerie à son tour. Mais il y avait déjà des problèmes entre Manon Marsault et Carla Moreau, qui étaient en froid pour plusieurs histoires. L'affaire de la voyante aurait donc été la goutte d'eau pour Carla et Kevin, et on se dit qu'ils préfèrent peut-être quitter le programme.

Si pour l'instant, Carla et Kevin n'ont ni démenti ni confirmé leur départ de la franchise qui les a fait connaître, la rumeur est de plus en plus persistante sur les réseaux. Kevin Guedj, membre historique des Marseillais, va-t-il quitter ses fratés Julien Tanti, Paga, Thibault Garcia ou encore Greg Yega ?

Le couple aurait eu un rendez-vous avec H2O, la boîte de prod de Cyril Hanouna

Le compte Instagram @lesmarseillaisadubai_ a donné plus d'infos sur le nouveau projet de Carla Moreau et Kevin Guedj. Ils auraient eu un rendez-vous chez H2O Productions, la boîte de prod fondée par Cyril Hanouna en 2010, qui produit entre autres TPMP, Balance ton post, C que du kif et A prendre ou à laisser. "Kevin et Carla étaient dans les bureaux de H2O (production qui fait Touche pas à mon poste par exemple) pour discuter d'un éventuel programme" a en effet assuré le compte Insta.