Carla Moreau enceinte de son 2e enfant avec Kevin Guedj ? Elle sème (encore) le doute

En ce début 2021, Carla Moreau a déjà bien fait parler d'elle et pas qu'en bien. Au début du mois de mars, la candidate de télé-réalité était accusée de sorcellerie. Elle avait ensuite expliqué dans TPMP avoir été victime de racket de la part d'une voyante. Très touchée par cette affaire, la chérie de Kevin Guedj avait disparu des réseaux sociaux et apparaissait amincie pour son retour. Aujourd'hui, cette affaire semble oubliée puisqu'elle s'est même réconciliée avec Maeva Ghennam.

Carla Moreau poste la photo d'un test de grossesse

Ce jeudi 8 avril, ce n'est donc pas pour un nouveau clash que Carla Moreau fait parler mais à cause d'une photo. Et pour cause : la star des Marseillais à Dubaï a publié sur Snapchat l'image d'un test de grossesse sur son compte. On peut y lire "enceinte 1-2" ce qui pourrait signifier qu'elle serait au tout début de sa grossesse.