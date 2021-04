Carla Moreau séparée de Kevin Guedj ? Elle dévoile la vérité

La rupture pour Carla Moreau et Kevin Guedj ?

C'est peu dire que Carla Moreau a vécu un mois de mars compliqué. Suite à la fameuse affaire de sorcellerie, la star de la télé-réalité s'est retrouvée au centre de nombreuses rumeurs improbables, de petits règlements de comptes et a même vu ses dépenses être analysées à la télévision. Un début d'année mouvementé qui, selon certains internautes, aurait même pris une tournure plus dramatique.

Alors que Kevin Guedj a toujours défendu sa compagne durant la polémique, des fans du couple ont pointé du doigt son étonnante absence à ses côtés ces derniers jours. Aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les premières rumeurs de séparation pointer le bout de leur nez. La complicité des deux amoureux aurait-elle véritablement craqué face à cette récente affaire ? On a la réponse.

La vérité dévoilée

Consciente des nombreuses interrogations du public à ce sujet, Carla Moreau a en effet profité de ses réseaux sociaux pour réagir. Dans des propos repris par Purepeople, la jeune femme a dans un premier temps tenu à rassurer tout le monde en déclarant, "J'ai reçu beaucoup de messages disant 'Carla et Kevin sont séparés ils font plus de snaps ensemble'. Alors les amis, c'est pas parce que pendant deux jours on fait pas de snaps ensemble qu'on est séparés. Si ça tenait vraiment qu'à ça ce serait quand même dramatique."

Puis, un peu plus tard, Carla Moreau a expliqué la façon dont elle utilise ses réseaux sociaux au quotidien afin de partager sa vie, "Des fois j'ai tendance à plus faire des snaps de ma fille ou des fois j'ai tendance à faire plus de snaps avec Kevin et moins avec ma fille mais je suis quand même avec elle. Ça dépend vraiment. Des fois ça arrive que je la snap pas un ou deux jours et pourtant je suis quand même avec elle, ça dépend vraiment." Autrement dit, il est inutile de sur-analyser sa façon de poster.

"Ca arrive qu'on s'embrouille un petit peu"

Bien évidemment, la candidate des Marseillais à Dubaï n'a pas caché que le couple peut parfois être sous tension, "Des fois au delà de tout ça, ça arrive qu'on s'embrouille un petit peu, et que du coup on est énervés mutuellement et on va pas snapper du matin au soir". Toutefois, elle l'a immédiatement précisé : dispute ne signifie pas rupture, "Mais sinon faut pas vous inquiéter, ce n'est pas le cas nous ne sommes pas séparés".

